Gianluca Mancini e Bryan Cristante, la storia continua. Ieri la Roma ha ufficializzato il rinnovo di contratto di altri due senatori, quelli con la militanza più lunga in attesa che si sblocchi definitivamente la trattativa con Pellegrini. Il difensore - come scrivono il 'Corriere della Sera' e 'La Gazzetta Sportiva' - ha firmato il prolungamento per altri due anni dopo la scadenza (quindi fino al 2029) con un ingaggio di poco meno di 3,5 milioni di euro. Un anno in meno (fino al 2028) invece per Cristante, che percepirà circa 3 milioni di euro a stagione.