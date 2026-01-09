Manchester United, Solskjaer o Carrick in panchina. Stallo Roma-Zirkzee: la situazione

Il Manchester United non ha ancora scelto il proprio allenatore e Fletcher guiderà i Red Devils almeno per l'impegno del week-end in FA Cup. Il fatto che la società inglese non abbia ancora ufficializzato il successore di Amorim in panchina interessa di riflesso anche la Roma, visto che senza l'allenatore anche il mercato è fermo e tutte le eventuali trattative (in entrata e in uscita) risultano congelate. Per questo dunque anche l'affare Zirkzee, che ha già trovato l'accordo di massima con il club giallorosso da tempo, non andrà in porto nell'immediato futuro, nonostante il rientro di Mbeumo in Inghilterra dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa. Come riporta NBC Sports, per la panchina del Manchester United la lotta sembra a due, con Solskjaer e Carrick in pole per il ruolo di traghettatori fino a fine stagione. Sullo sfondo van Nistelrooy. Arrivano conferme in merito allo stallo della trattativa Roma-Zirkzee anche da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, secondo cui lo United non avrebbe mai dato il via libera per la cessione dell'olandese e ora con il cambio in panchina potrebbe mutare anche la situazione dell'ex Bologna: il borsino è in ribasso, ma non sono esclusi sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Secondo Sky Sport, poi, resta completamente bloccata la pista Zirkzee: la decisione dei Red Devils sul futuro del giocatore potrebbe arrivare molto più in là nel tempo, e la Roma dovrà decidere se è disposta ad aspettare o se vorrà virare su altri obiettivi.