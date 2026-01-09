Esulta Neil El Aynaoui, che con il suo Marocco ha battuto 2-0 il Camerun grazie alle reti di Brahim Diaz e Saibari nel match valido per i quarti di finale di Coppa d'Africa guadagnando così l'accesso alle semifinali della competizione dove affronterà la vincente di Nigeria-Algeria. Il centrocampista della Roma è partito dal 1' nel match di questa sera, giocando l'intera partita. Eliminato invece Mbeumo, attaccante del Manchester United che farà quindi ritorno in Inghilterra nelle prossime ore: e chissà che il suo rientro anticipato non possa sbloccare, in ottica giallorossa, la partenza di Zirkzee direzione Roma.
Coppa d’Africa, Camerun-Marocco 0-2: El Aynaoui in semifinale, Mbeumo eliminato
Il centrocampista della Roma ha giocato l'intero quarto di finale. L'attaccante del Manchester United, invece, nelle prossime ore farà ritorno in Inghilterra
