Coppa d’Africa, Camerun-Marocco 0-2: El Aynaoui in semifinale, Mbeumo eliminato

Il centrocampista della Roma ha giocato l'intero quarto di finale. L'attaccante del Manchester United, invece, nelle prossime ore farà ritorno in Inghilterra

Esulta Neil El Aynaoui, che con il suo Marocco ha battuto 2-0 il Camerun grazie alle reti di Brahim Diaz e Saibari nel match valido per i quarti di finale di Coppa d'Africa guadagnando così l'accesso alle semifinali della competizione dove affronterà la vincente di Nigeria-Algeria. Il centrocampista della Roma è partito dal 1' nel match di questa sera, giocando l'intera partita. Eliminato invece Mbeumo, attaccante del Manchester United che farà quindi ritorno in Inghilterra nelle prossime ore: e chissà che il suo rientro anticipato non possa sbloccare, in ottica giallorossa, la partenza di Zirkzee direzione Roma.