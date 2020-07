L’agente di Veretout: “Vuole restare alla Roma, non andiamo via dopo un anno”

Jordan Veretout regala tre punti fondamentali alla Roma, firmando la rimonta contro il Parma. Il centrocampista francese è diventato imprescindibile per Fonseca, con le voci di calciomercato che sono tornate a farsi sentire. Soprattutto in ottica Napoli: “Chiedetelo a Giuntoli e De Laurentiis. Lui vuole restare a Roma”, le parole di Mario Giuffredi. L’agente del centrocampista giallorosso – intervenuto a ‘calcionapoli24.it’ – fa chiarezza, allontanando definitivamente un possibile addio: “È un ragazzo serio, non siamo abituati a firmare contratti e andare via dopo un solo anno. Naturalmente a fine stagione tireremo le somme, ma vuole restare in giallorosso”.