Dall'NK Trnje il centrocampista croato che si aggiunge a Ballarin e Vukoje, anche se potrebbe cominciare dall'Under 18
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La Roma continua a rinforzare anche il settore giovanile. Dopo il montenegrino Vukoje, arrivato dall'Inter, con i giallorossi ha appena firmato Ante Mardesic. Si tratta di un centrocampista, anche lui, croato che sbarca nella capitale dall'NK Trnje, club di Zagabria. Parliamo di un classe 2009, il primo colpo estero del nuovo responsabile del settore giovanile Margiotta che consegna un altro colpo alla Primavera di Scala, che ha esordito con due vittorie nelle prime due gare. Mardesic farà probabilmente la spola tra Under 18 e Primavera e sarà valutato dal mister.
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