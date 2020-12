Incontro Napoli-Milik: prezzo d’uscita sui 15-18 milioni

A Castel Volturno incontro tra i dirigenti del Napoli e David Pantak, agente di Arkadiusz Milik. Come riporta “Sky Sport”, l’oggetto della riunione tenutasi questa mattina è stato proprio il futuro dell’attaccante polacco, con il contratto in scadenza a giugno. Il club partenopeo non sembra però intenzionato a fare sconti, visto che a gennaio non accetterà offerte inferiori ai 15-18 milioni. I rapporti tra le due parti restano tesi anche per colpa di vecchie pendenze con il giocatore, che da febbraio, senza un trasferimento nella sessione invernale, sarà libero di accordarsi con chiunque. Sull’attaccante restano vigili Roma e Juventus.