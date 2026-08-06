Rafael Leao, almeno per ora, resta al Milan. Il portoghese è stato uno dei tanti nomi accostati alla Roma e finiti effettivamente nella lunga lista giallorossa per il ruolo di attaccante di sinistra. Una pista mai decollata realmente. Intanto per il numero 10 rossonero si è mosso concretamente il Galatasaray, ma senza successo: secondo 'Sky Sport', i turchi hanno presentato un'offerta per l'acquisto definitivo attorno ai 30 milioni più 5 di bonus. Una cifra ritenuta assolutamente inadeguata dal Milan. Sarà da valutare la volontà della società così come dello stesso Leao che per il momento sembra orientato a restare con il nuovo allenatore Amorim.