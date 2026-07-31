La Roma ha preso Santiago Castro e Koulierakis, ma è ancora a caccia dell'esterno destro (sta trattando Read) e ovviamente dell'attaccante offensivo. Sfumati Greenwood, Summerville e Garnacho, c'è una ancora una lista di nomi a cui attingere. Tra questi si è parlato a lungo di Mika Godts dell'Ajax, su cui però è piombato il PSG. Secondo Fabrizio Romano, i francesi hanno avviato i colloqui per il belga e i lancieri - che avrebbero voluto trattenerlo - sono stati già messi al corrente. In questo momento sono già in corso le trattative tra i club, con Godts che vuole vestire la maglia del PSG dopo i colloqui positivi con il ds Campos.