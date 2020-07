Fuzato rinnova e parte: giocherà al Gil Vicente in Portogallo

Fuzato ieri ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Roma fino al 2023. Ma il suo prossimo futuro non sarà in giallorosso: come riporta “La Gazzetta dello Sport”, il brasiliano la prossima stagione giocherà al Gil Vicente in Portogallo. Il club di Trigoria però non perderà il “controllo” del portiere, su cui anche Savorani ha lavorato molto negli ultimi anni: sarà prestito con diritto di riscatto per il Gil Vicente e di controriscatto per la Roma. Fuzato avrà così l’occasione per andare a giocare e fare esperienza in attesa che si liberi il posto di portiere titolare in giallorosso. Se dimostrerà di aver fatto progressi e di meritare la titolarità, per lui si spalancherà finalmente la porta della Roma, con cui fino ad ora non ha mai giocato una partita ufficiale. Il Gil Vicente in questa stagione di Primeira Liga portoghese dopo 31 giornate (su 34) è nono in classifica con 39 punti e già si è assicurata la permanenza nel massimo campionato.