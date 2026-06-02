Stephan El Shaarawy deve ancora definire quale sarà il suo futuro. Dopo l'addio sofferto alla Roma, il Faraone è alla ricerca di nuovi stimoli per il suo finale di carriera. Il Venezia spera di poterlo convincere ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è anche la possibilità di un ritorno al Genoa. In settimana ci sono stati dei contatti con il club rossoblu e la presenza dell'amico ed ex compagno De Rossi potrebbe avere la sua influenza. Da non escludere, infine, anche la possibilità di un trasferimento all'esterno con gli interessi di Arabia Saudita e Dubai.