El Aynaoui-Roma, è fatta! Il centrocampista è atterrato nella Capitale

Poche ore fa è arrivata la notizia della chiusura per l'affare legato a Evan Ferguson, ma intanto a Fiumicino è atterrato Neil El Aynaoui . Il centrocampista franco-marocchino arriva dal Lens a titolo definitivo per 23 milioni + 2 di bonus . Sarà il jolly della mediana di Gasperini, con Richard Rios che si è definitivamente allontanato nelle ultime ore e finirà molto probabilmente al Benfica. Domani dovrebbe sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto quinquennale con i giallorossi.

Ore 23:46 - Tanto entusiasmo per El Aynaoui che è uscito in questo momento dall'aeroporto. Alla fine i tifosi erano circa una ventina e l'ex Lens si è fermato per selfie e autografi, oltre al suo primo "Forza Roma!"