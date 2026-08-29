Non è ancora finito il calciomercato della Roma, che in questo momento ha dato priorità all'attacco, al netto di eventuali partenze in altri reparti. Ad esempio quella di El Aynaoui, in uscita, che aprirebbe un buco a centrocampo. Kessie è andato all'Atalanta, così i giallorossi - secondo 'Sky Sport' - stanno valutando anche altri nomi. Per questo è stato fatto un sondaggio per André, mediano brasiliano del Wolverhampton. Si tratta di un classe 2001 in scadenza 2030 arrivato in Inghilterra nel 2024. Lo scorso anno, chiuso con la retrocessione, ha giocato 35 partite condite da 1 gol e soprattutto 12 ammonizioni.