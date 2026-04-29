Che il futuro di Paulo Dybala sia ancora tutto da scrivere è una frase che viene ripetuta ormai da settimane. Nelle ultime ore però l'indiscrezione di ESPN, con l'accordo per un contratto preliminare tra l'argentino e il Boca Juniors, sembrava aver segnato la fine della storia tra la Joya e la Roma. L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano però è tornato sul tema affermando come non ci sarebbe ancora nessun accordo tra Dybala e gli Xeneizes. La Joya è senza dubbio il sogno del Boca Juniors, il grande obiettivo, ma al momento se ne parlerebbe solo internamente al club perché il numero 21 giallorosso non avrebbe ancora dato il via libera alle trattative per il trasferimento. L'argentino infatti, tornato a disposizione di Gasperini sabato a Bologna dopo l'infortunio di fine gennaio, vuole prima terminare la stagione nella miglior maniera possibile con la Roma. Solo alla fine dei giochi, dunque, Dybala scioglierà i dubbi sul proprio futuro.