Dybala-Boca, il dt Delgado apre: “Speriamo di poter fare uno sforzo per Paulo”

In casa Boca Juniors l'argomento del giorno è sapere se Claudio Úbeda continuerà a essere l'allenatore del club. Ma il direttore tecnico degli Xeneizes, Marcelo Delgado, ha fornito dettagli sul prossimo mercato e ha parlato per la prima volta della possibilità di Paulo Dybala. "Speriamo di poter fare lo sforzo, al di là della possibilità. Tutto quello che so è che il suo contratto scade a giugno 2026. Si valuterà e vedremo cosa succede in questi mesi", ha dichiarato Delgado a Radio La Red. Così, pur non assicurando che ci siano delle trattative aperte, per la prima volta è stato affrontato ufficialmente il possibile arrivo di Dybala per la prossima estate.