Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma calciomercato as roma Roma, nessuna clausola anticipata col Brighton per Ferguson: serve un nuovo accordo

calciomercato as roma

Roma, nessuna clausola anticipata col Brighton per Ferguson: serve un nuovo accordo

Roma, nessuna clausola anticipata col Brighton per Ferguson: serve un nuovo accordo - immagine 1
L'esperto di mercato Fabrizio Romano conferma anche le voci su Zirkzee
Redazione

La Roma punta forte su Joshua Zirkzee. Come confermato da Fabrizio Romano, si attende di capire la decisione del Manchester United: al momento non c'è la garanzia che i Red Devils liberino subito l'attaccante olandese, motivo per cui servirà ancora pazienza. Intanto il futuro di Evan Ferguson potrebbe essere lontano da Roma e la sua avventura nella Capitale sembra destinata a terminare in anticipo. Come confermato da fonti lato Brighton, nell'accordo con la società giallorossa non c'è alcuna clausola per interrompere anticipatamente il prestito: per trovare l'accordo è necessario trattare e trovare una nuova intesa.

Leggi anche
Roma, battere il Celtic per arrivare a Zirkzee: ecco quanti soldi portano gli ottavi
Mercato Roma, il Fenerbahce torna su Dovbyk. Nella lista anche Scamacca

© RIPRODUZIONE RISERVATA