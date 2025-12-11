Mercato Roma, Pisa e Verona su Baldanzi: lui vuole convincere Gasperini

Il futuro di Tommaso Baldanzi è più incerto che mai e, sicuramente, dipenderà dalle mosse in entrata che la Roma farà nel mercato di gennaio. Il trequartista giallorosso ha trovato tanto spazio nell'ultimo periodo, complici gli infortuni di Dovbyk, Dybala e le condizioni non perfette di Ferguson e Bailey, ma le risposte arrivate non possono considerarsi del tutto convincenti. Nessun gol o assist per l'ex Empoli che tra poche settimane potrebbe finire di nuovo sul mercato. Su di lui ci sono Verona - che già ci aveva provato in estate - e Pisa, secondo Tuttomercatoweb, anche se il club toscano ha messo gli occhi su Valentin Carboni e potrebbe abbandonare la pista del calciatore giallorosso. Baldanzi ha ribadito di voler restare alla Roma: l'obiettivo è convincere Gasperini e non fare un passo indietro nella sua carriera. Da capire se Massara punterà tutto su un vero e proprio numero 9, o se proverà a portare nella Capitale una nuova seconda punta (per esempio Raspadori). In questo senso sarebbe in bilico anche Leon Bailey.