Dybala pensa al Verona e a portare la Champions alla Roma. Poi, da lunedì, tornerà con la testa sul rinnovo, ormai sempre più vicino: ci sono solo alcuni dettagli economici da limare. La volontà della Joya è chiara: restare nella Capitale. Ma dall’Argentina continuano ad arrivare segnali del Boca. E al centro di tutto, ancora una volta, c’è Leandro Paredes. Come riportato da Diario Olé, l’ex centrocampista giallorosso ha partecipato a una cena insieme a diversi giocatori del Boca e a Kristian Bereit, agente inglese entrato recentemente nell’entourage di Dybala e vicino al club xeneize. La cena, organizzata per il compleanno dello stesso Bereit all’Hotel Alvear di Buenos Aires, ha visto la presenza anche di Ander Herrera, Kevin Zenón, Santiago Ascacibar, oltre agli ex Boca Marcos Rojo e Alan Varela. Un incontro che arriva in ore decisive per il futuro della Joya. Da una parte il rinnovo con la Roma, sempre più vicino. Dall’altra il Boca, che continua a sperare e a muoversi sottotraccia. E Paredes, intanto, non sembra aver smesso di provarci. L’obiettivo è chiaro: convincere l’amico a raggiungerlo in Argentina e vestire la maglia xeneize.