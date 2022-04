Dall’Inghilterra: Arsenal pronto ad offrire 60 milioni di euro per Abraham

I gunners in caso di qualificazione in Champions sono pronti all'assalto per riportare in Premier League l'attaccante giallorosso

L'interesse dei club di Premier League nei confronti di Tammy Abraham è ormai noto da diversi mesi. Come riportato dal Daily Star, l'Arsenal sembra essere la squadra più attenta alle vicende legate all'attaccante giallorosso, infatti in caso di raggiungimento del quarto posto a fine stagione, con annessa qualificazione in Champions League, i Gunners sarebbero pronti ad offrire alla Roma circa 60 milioni di euro per riportarlo in Inghilterra. Abraham era in cima alla lista dei desideri di Arteta già la scorsa estate e, dopo l'addio di Aubameyang a gennaio e il mancato rinnovo di Lacazette che quindi lascerà Londra a parametro zero, avrebbe nuovamente segnalato il classe '97 ex Chelsea come profilo ideale per l'attacco. Abraham non ha mai nascosto la passione per la sponda rossa di Londra, nonostante il suo passato anche vittorioso con la maglia dei Blues e questo potrebbe essere un fattore chiave nella trattativa. Al momento l'Arsenal si trova al quarto posto in classifica, con soli due punti di vantaggio sul Tottenham di Conte e il prossimo 12 maggio ci sarà lo scontro diretto.