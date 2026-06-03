La Turchia nelle ultime stagioni rappresenta una scheggia impazzita sul mercato, con le tre big di Istanbul che stanno spendendo parecchi milioni per cartellini e anche ingaggi. Da Icardi a Osimhen, fino all'ex laziale Guendouzi. Soprattutto stranieri, insomma, Anche se l'obiettivo si è ora spostato anche su Zeki Celik, in scadenza di contratto con la Roma e col futuro ancora in bilico. Il portale turco 'Fotomac' parla di un derby tra Fenerbahce e Galatasaray per il nazionale di Montella che sarà impegnato ai Mondiali. Non solo, perchè Celik continua a chiedere un ingaggio da 4 milioni a stagione e lo stesso Fenerbahce sarebbe addirittura disposto ad accontentarlo. Ad ora la priorità del giocatore è la Roma, ma va trovata la quadra economica, con anche Juve e Inter che ci hanno fatto in questi mesi un pensierino.