Calciomercato Roma, la Fiorentina lancia la sfida per El Shaarawy

Turbolenze di calciomercato in arrivo per la Roma sul fronte El Shaarawy. Secondo quanto riporta Tuttosport sul Faraone, oltre al solito interesse giallorosso, ci sarebbe anche la Fiorentina che vorrebbe strapparlo proprio alla sua ex squadra per regalare a Prandelli un acquisto di livello. L’obbiettivo primario per la Viola è cedere e sfoltire la rosa: dopo la rescissione di contratto con Cutrone, la dirigenza sta cercando una sistemazione per Kouamè, che potrebbe rientrare al Toro in un maxi giro di attaccanti che coinvolgerebbe anche Zaza. Al momento El Shaarawy prosegue il suo allenamento personale a Dubai, con la voglia di tornare presto in Italia e lanciarsi nella rincorsa a una convocazione per l’Europeo della prossima estate.