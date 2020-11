Calciomercato Roma, Kokorin: “Mi avevano invitato in città ma causa Covid non sono potuto andare”

Dalla Russia giungono notizie sul mancato arrivo di Aleksandr Kokorin alla Roma. La punta dello Spartak Mosca ha svelato che era stato convocato nella capitale per incontrare la dirigenza giallorossa, che si era interessata a lui durante l’ultima sessione di mercato. “Mi hanno invitato in città ma non sono potuto andare a causa del Covid. Mi hanno cercato anche Fiorentina e Napoli“, ha affermato a championat.com. L’attaccante russo sarebbe arrivato a Roma per assumere il ruolo di vice Dzeko, il club di Trigoria ha poi virato su Borja Mayoral.