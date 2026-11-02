Non solo l'attacco, Gasperini in vista di gennaio si aspetta anche l'arrivo di. un centrocampista per rinforzare il reparto soprattutto dopo il grave infortunio a Pellegrini. Come riportato dal portale tedesco fussball-news.de, tra i nomi attenzionati c'è anche quello di Gabriel Sara peraltro già cercato un paio di anni fa. Il brasiliano, classe 1999, è in forza al Galatasaray e ha attirato l'interesse di diversi club. In Italia non c'è solo la Roma che guarda al centrocampista, ma anche il Napoli. Dalla Premier League, invece, Newcastle ed Everton hanno già manifestato il loro interesse e sono pronte ad offrire circa 30 milioni di euro per garantirsi le prestazioni di Gabriel Sara.