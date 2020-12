Calciomercato Roma, dal Portogallo: il Benfica si rifà sotto per Bruno Peres

Il Benfica torna alla carica per Bruno Peres. Il terzino destro brasiliano, di nuovo protagonista con la Roma dopo il suo ritorno a gennaio, interessa al club portoghese che già lo aveva cercato nel 2018, riporta il quotidiano A Bola. Peres, attualmente in scadenza di contratto con i giallorossi, ha pubblicamente ammesso di sperare in una nuova offerta di contratto da parte dei Friedkin, ma per il momento tutti i discorsi sono in stand-by.

Con Fonseca è tornato a livelli importanti e ora rappresenta un’alternativa valida a Karsdorp nella corsia di destra. A Roma Peres ha anche trovato l’amore, ma se i giallorossi decidessero di non puntare più su di lui il Benfica potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi. Proprio dal Benfica arriverà a gennaio Tiago Pinto, nuovo gm del club. Con lui Peres potrà discutere del futuro e conoscere i piani della società.