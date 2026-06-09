A Trigoria c'è tanto lavoro da fare nei prossimi mesi per rinforzare la squadra in quasi tutti i reparti. A centrocampo uno dei nomi continua a essere quello di Noel Aseko: come riporta Sky Sport DE, i giallorossi non hanno mollato la pista che porta al talento classe 2005. Mezzala e trequartista di qualità con grandi doti atletiche, il tedesco ha attirato l'attenzione di diversi club europei dopo la stagione in Bundesliga 2 chiusa con 3 gol e 6 assist con la maglia dell'Hannover 96. Su di lui c'è forte l'interesse dell'Eintracht Francoforte - è apprezzato molto dal ds Markus Krösche - che gli avrebbe già offerto un contratto quadriennale con opzione per il 2031. Il Bayern Monaco ha deciso di esercitare la clausola di recompra e il centrocampista tornerà in questi giorni dai bavaresi che lo valuteranno durante il ritiro estivo. La squadra di Kompany, però, non potrà offrirgli tanto spazio fin da subito e così rimane molto probabile una sua cessione. I giallorossi rimangono alla finestra, soprattutto in caso di un'uscita pesante in mediana. La sua valutazione si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro.