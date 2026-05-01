Roma, l’obiettivo è anche la difesa. E Oosterwolde può essere l’erede di Ndicka

Anche se resta da definire con precisione chi e in quali modalità, la Roma del futuro dovrà fare a meno quasi sicuramente di uno se non due calciatori importanti della propria rosa. Di quelli 'monetizzabili'. Svilar, Pisilli, Soulé, Koné e Ndicka con questi ultimi due più probabili. Da puntellare ci saranno tanti reparti, in primis l'attacco con una punta e un paio di esterni importanti e ovviamente il centrocampo che è stato un po' corto . Soprattutto se dovesse andare via Koné. Ma anche il reparto difensivo dovrà subire dei cambiamenti, più o meno importanti. Perché resteranno Mancini ed Hermoso, pronti entrambi al rinnovo (con modalità diverse) avallato da Gasperini, ma per gli altri resta tutto da vedere. Ghilardi va verso la permanenza, il prossimo può essere il suo anno dopo una stagione di apprendistato a certi livelli con buone risposte. Ziolkowski potrebbe andare via per giocare, anche a titolo definitivo in caso di offerte all'altezza da cogliere al volo. E l'incognita Ndicka, che piace a diversi club in Europa oltre all'Inter: Premier e Bundesliga tengono d'occhio l'ivoriano che porterebbe tutta plusvalenza, al netto della percentuale (alta) che terrà per sé. Di nomi ne stanno circolando alcuni, pochi però pronti subito o in grado di fare i titolari.

Uno in particolare, Jayden Oosterwolde. Classe 2001, da tre anni e mezzo al Fenerbahce, è anche compagno di nazionale di Malen. In Turchia - ad esempio 'Aspor' e 'Fotomac' - se ne sta parlando molto del suo futuro, sottolineando anche in queste ore come il suo nome sia particolarmente gradito alla Roma e al Bournemouth di Tiago Pinto. Che tra l'altro è stato anche menzionato in Inghilterra come tra le squadre interessate proprio a Ndicka. I soliti intrecci di mercato. Oosterwolde ha rinnovato l'estate scorsa fino al 2028, ha un contratto ancora lungo e il Fenerbahce non lo lascerebbe partire per meno di 20-25 milioni. È un titolarissimo, le ha giocate praticamente tutte ad eccezione delle gare in cui è stato squalificato (gli è capitato spesso con 16 ammonizioni in 44 presenze). Un investimento che difficilmente la Roma potrebbe permettersi con la permanenza di Ndicka, ma il discorso cambierebbe con la cessione dell'ex Eintracht. Anche perché Oosterwolde è un difensore centrale che è abituato anche a giocare da terzino sinistro, anche da braccetto mancino sarebbe ideale. Una buona struttura fisica, velocità, insomma non lontanissimo dalle caratteristiche dell'ivoriano.