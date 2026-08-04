D'Amico ha un piano in mente: prendere due esterni e metterli a disposizione di Gasperini. Tutto semplice, all'apparenza. Perché i due profili individuati dal ds stanno dando non pochi problemi. Il primo è Read, ma ormai la strada sembra segnata. Il nuovo obiettivo è Molina: la Roma ha presentato una prima offerta. Rifiutata. Ora si attende il rilancio. Sulla sinistra, invece, il nome caldo è quello di Cacciamani. A Gasp piace parecchio. Ma le richieste del Torino continuano a frenare la trattativa. Come riporta Sky Sport, i granata chiedono 20 milioni per lasciare partire il classe 2007. Una cifra ritenuta troppo alta dalla Roma. Per il momento, quindi, le parti restano distanti. E non sembrano esserci spiragli per una possibile fumata bianca.