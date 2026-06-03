Baldanzi verso il Genoa, avanti a piccoli passi. La meta è decisa e così i contatti con la Roma sono costanti, anche se per avere l’accelerazione giusta sarà necessario attendere l'insediamento del nuovo ds giallorosso Tony D’Amico. Si parte dal diritto di riscatto fissato a 10 milioni, Baldanzi era stato acquistato per 10 milioni più 5 di bonus nel 2024, con gli ammortamenti il valore a bilancio è sicuramente calato e quindi un po’ di plusvalenza è garantita. Il Genoa - si legge su 'Il Secolo XIX' - punta a limare un po’ le cifre dell’operazione e magari anche a definire la formula, con un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Insomma, si tratta. Con Venturino che per il momento è fuori dai giochi ma che potrebbe rientrare nel discorso in un secondo momento.