VIDEO – Roma, i giallorossi preparano la sfida col Leverkusen: Dybala c’è

Domani i giallorossi scenderanno in campo contro la squadra tedesca per l'andata della semifinale di Europa League. Oggi Mourinho interverrà in conferenza stampa alle 14:45

Domani la Roma scenderà in campo per giocare l'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Oggi i giallorossi si sono allenati a Trigoria, presente anche Dybala. L'argentino ieri non si era allenato a causa di un risentimento alla caviglia. Oggi la Joya ha svolto regolarmente tutta la seduta, tra sorrisi e sospiri di sollievo dei tifosi. Nessun problema per Zalewski che ieri si era fermato per un affaticamento muscolare. C'è anche Belotti con un vistoso tutore sulle costole. In gruppo anche Missori, Falasca, Pellegrini e Faticanti della Primavera. Dopo una prima fase di palleggi, i giallorossi si sono allenati sugli scatti per poi dividersi in due gruppi per il consueto torello. Alle 14:45 Mourinho parlerà in conferenza, ad accompagnarlo ci sarà Spinazzola.