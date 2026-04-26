Attento Svilar quando chiamato in causa. Di livello la prestazione di Pisilli. Solido il terzetto difensivo

Redazione
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Wesley, l'oro di Roma

È una Roma solida quella che espugna il Dall'Ara infliggendo al Bologna un 2-0 che si concretizza unicamente nel primo tempo. Vittoria che permette ai giallorossi di sperare ancora nel traguardo Champions con la Juve che, questa sera, sarà impegnata a San Siro contro il Milan. Il migliore in campo è il solito Malen autore di un gol e un assist, stesso bottino per El Aynaoui, alla prima marcatura in Serie A. Decisivo anche Wesley di rientro dall'infortunio. La difesa si comporta bene, sempre presente un super Svilar.

Malen bologna roma

Bologna-Roma, le pagelle dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 6, Hermoso 6 (61'' Ghilardi 6); Celik 5,5 (46' Rensch 6), Cristante 6,5, El Aynaoui 7,5, Wesley 7; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 7; Malen 7,5 (75' Dybala sv). All. Gasperini 7

IL CORRIERE DELLO SPORT -  ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 7, Ndicka 7, Hermoso 6,5 (61' Ghilardi 6); Celik 6,5 (46' Rensch 6,5), Cristante 6,5, El Aynaoui 7,5, Wesley 7,5; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 7; Malen 8 (75' Dybala sv). All. Gasperini 7,5

IL MESSAGGERO - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Hermoso 6 (61' Ghilardi 6,5); Celik 6 (46' Rensch 6), Cristante 6,5, El Aynaoui 7, Wesley 7; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 6; Malen 7,5 (75' Dybala sv). All. Gasperini 7

IL TEMPO - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Hermoso 6 (61'' Ghilardi 6); Celik 6 (46' Rensch 6), Cristante 6,5, El Aynaoui 7,5, Wesley 7; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 6,5; Malen 8 (75' Dybala 6). All. Gasperini 7

IL CORRIERE DELLA SERA - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Hermoso 6,5 (61' Ghilardi 6); Celik 6(46' Rensch 6), Cristante 7, El Aynaoui 7,5, Wesley 7; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 6,5; Malen 8 (75' Dybala sv). All. Gasperini 7

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