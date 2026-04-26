È una Roma solida quella che espugna il Dall'Ara infliggendo al Bologna un 2-0 che si concretizza unicamente nel primo tempo. Vittoria che permette ai giallorossi di sperare ancora nel traguardo Champions con la Juve che, questa sera, sarà impegnata a San Siro contro il Milan. Il migliore in campo è il solito Malen autore di un gol e un assist, stesso bottino per El Aynaoui, alla prima marcatura in Serie A. Decisivo anche Wesley di rientro dall'infortunio. La difesa si comporta bene, sempre presente un super Svilar.

Bologna-Roma, le pagelle dei quotidiani

Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 6, Hermoso 6 (61'' Ghilardi 6); Celik 5,5 (46' Rensch 6), Cristante 6,5, El Aynaoui 7,5, Wesley 7; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 7; Malen 7,5 (75' Dybala sv). All. Gasperini 7

IL CORRIERE DELLO SPORT - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 7, Ndicka 7, Hermoso 6,5 (61' Ghilardi 6); Celik 6,5 (46' Rensch 6,5), Cristante 6,5, El Aynaoui 7,5, Wesley 7,5; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 7; Malen 8 (75' Dybala sv). All. Gasperini 7,5

IL MESSAGGERO - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Hermoso 6 (61' Ghilardi 6,5); Celik 6 (46' Rensch 6), Cristante 6,5, El Aynaoui 7, Wesley 7; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 6; Malen 7,5 (75' Dybala sv). All. Gasperini 7

IL TEMPO - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Hermoso 6 (61'' Ghilardi 6); Celik 6 (46' Rensch 6), Cristante 6,5, El Aynaoui 7,5, Wesley 7; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 6,5; Malen 8 (75' Dybala 6). All. Gasperini 7

IL CORRIERE DELLA SERA - ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Hermoso 6,5 (61' Ghilardi 6); Celik 6(46' Rensch 6), Cristante 7, El Aynaoui 7,5, Wesley 7; Soulé 6 (61' Vaz 6), Pisilli 6,5; Malen 8 (75' Dybala sv). All. Gasperini 7