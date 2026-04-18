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forzaroma senza categoria Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Mancini, c’è El Shaarawy

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Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Mancini, c’è El Shaarawy

Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Mancini, c’è El Shaarawy - immagine 1
A centrocampo c'è la coppia composta da Cristante ed El Ayanoui. Dubbio tra Hermoso e Ghilardi
Redazione

Sfida cruciale questa sera all'Olimpico per la Roma che affronta l'Atalanta di Palladino. Ritorno al passato per Gasperini che si trova davanti la sua ex squadra che ieri ha provocato commozione e nostalgia. Scelte quasi obbligate per il tecnico giallorosso che degli infortunati recupera solo Gianluca Mancini. Il difensore agirà al fianco di Ndicka e uno tra Hermoso (non al meglio ma favorito) e Ghilardi. A centrocampo manca Koné mentre Pisilli andrà al massimo in panchina, pronti allora Cristante ed El Aynaoui. Ancora in dubbio Wesley ma i titolari sulle fasce saranno sicuramente Celik e Rensch. In attacco dietro Malen ci saranno Soulé ed El Shaarawy.

Roma-Atalanta, le probabili dei quotidiani:

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LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.

IL TEMPO

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.

TUTTOSPORT

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.

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