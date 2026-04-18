Sfida cruciale questa sera all'Olimpico per la Roma che affronta l'Atalanta di Palladino. Ritorno al passato per Gasperini che si trova davanti la sua ex squadra che ieri ha provocato commozione e nostalgia. Scelte quasi obbligate per il tecnico giallorosso che degli infortunati recupera solo Gianluca Mancini. Il difensore agirà al fianco di Ndicka e uno tra Hermoso (non al meglio ma favorito) e Ghilardi. A centrocampo manca Koné mentre Pisilli andrà al massimo in panchina, pronti allora Cristante ed El Aynaoui. Ancora in dubbio Wesley ma i titolari sulle fasce saranno sicuramente Celik e Rensch. In attacco dietro Malen ci saranno Soulé ed El Shaarawy.
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forzaroma senza categoria Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Mancini, c’è El Shaarawy
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Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Mancini, c’è El Shaarawy
A centrocampo c'è la coppia composta da Cristante ed El Ayanoui. Dubbio tra Hermoso e Ghilardi
Roma-Atalanta, le probabili dei quotidiani:—
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.
IL MESSAGGERO
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.
IL CORRIERE DELLO SPORT
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.
IL TEMPO
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.
TUTTOSPORT
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.
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