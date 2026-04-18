Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Mancini, c’è El Shaarawy

Sfida cruciale questa sera all'Olimpico per la Roma che affronta l'Atalanta di Palladino. Ritorno al passato per Gasperini che si trova davanti la sua ex squadra che ieri ha provocato commozione e nostalgia. Scelte quasi obbligate per il tecnico giallorosso che degli infortunati recupera solo Gianluca Mancini. Il difensore agirà al fianco di Ndicka e uno tra Hermoso (non al meglio ma favorito) e Ghilardi. A centrocampo manca Koné mentre Pisilli andrà al massimo in panchina, pronti allora Cristante ed El Aynaoui. Ancora in dubbio Wesley ma i titolari sulle fasce saranno sicuramente Celik e Rensch. In attacco dietro Malen ci saranno Soulé ed El Shaarawy.