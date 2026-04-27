‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “La Roma al completo merita la Champions”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 27 aprile 2026 (modifica il 27 aprile 2026 | 17:13)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Malen ha delle capacità straordinarie. È arrivato in una squadra che cercava proprio quel tipo di giocatore. È il giocatore perfetto per quel ruolo. Punta sempre la porta, è molto bravo. Raramente riceve palla di spalle".

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "La valutazione di Malen è in continuo aumento. Nelle prossime quattro partite può raggiungere Lautaro in cima alla classifica marcatori. È anche molto bravo come assistman e lo abbiamo visto nel gol di El Aynaoui".

Antonio Felici (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Nel momento in cui le cose non andranno bene c'è già chi è pronto a fucilare Gasperini e anche in questi ultimi giorni si è visto. Fondamentale che sia stato salvato il progetto tecnico però è un dato di fatto che sia venuta a mancare la struttura societaria. Sono d'accordo che Gasperini sia disposto a prendersi ulteriori responsabilità, a patto però che non si prenda tutte le responsabilità, perché il progetto tecnico deve essere accompagnato anche da una struttura societaria, che si vede anche nei casi dei torti arbitrali. Serve qualcuno forte che rappresenti la società e stia a Trigoria tutti i giorni".

Francesco Balzani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Quando la Roma è al completo e non deve far giocare Zaragoza e Venturino è una squadra che meriterebbe la Champions. Molti si aspettavano di fare il funerale tecnico di Gasperini e lo stanno ancora aspettando, per bollare questa stagione come fallimento, però se andiamo a vedere, la Roma non aveva mai fatto così tanti punti in campionato negli ultimi 8 anni. Alla Roma mancano punti importanti persi con Como, Genoa e Atalanta, partite in cui ci sono stati tre errori arbitrali enormi. La Roma non va in Champions per questo motivo? No, la Roma non va in Champions per tanti problemi, per tanti errori che ha fatto sul mercato, dialettici e di campo. Però visto che siamo in tema "arbitropoli" io ce li metto, perché oggi la Roma sarebbe quarta. Alla Roma servono almeno due figure importanti, se non tre. Ho dei dubbi che possano prendere un Direttore generale perché i Friedkin non vogliono qualcuno che comandi al posto loro".

Ugo Trani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Dalla scelta del direttore sportivo si capirà tanto del futuro della Roma. Gli errori arbitrali ci sono stati ma il problema sono stati i mancati acquisti in estate. Il migliore di quelli appetibili al momento è Paratici ma devi strapparlo alla Fiorentina. Sarebbe potuto venire a Roma l'estate scorsa ma Ranieri aveva già dato la sua parola a Massara. Non so se vedremo mai Dybala titolare da qui a fine campionato. È molto indietro a livello fisico, non so più che giocatore è. In estate la Roma deve prendere due esterni d'attacco a sinistra e uno a destra. Come centravanti terranno Dovbyk che diventerà il vice Malen".

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo):“Sono molto scettico sulla corsa Champions, la Juve dovrebbe sbagliare due partite su quattro e la Roma fare filotto. I tre punti presi a Bergamo immeritatamente hanno dato alla Juve la spinta decisiva per il quarto posto, ora non ha altre partite dove vedo possa perdere punti: tolto il Lecce, affronta solo squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato. La Roma? Con Wesley in campo è tutta un’altra cosa, ti crea superiorità, ti dà una marcia in più. Massara? La Roma è alla ricerca di un ds: i nomi sul tavolo sono di Giuntoli, Manna, Sogliano e anche Paratici"

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5):“A me queste vicende non mi interessano, l’importante è che riescano a fare una squadra più forte. La società ha fatto delle scelte. A me dei senatori non mi importa niente, se l’allenatore ritiene che sono fondamentali vanno bene, io non ho da rimarcare niente, solo l’idea che la squadra va rinforzata con 3-4 titolari. La partita di Bologna? Ma per favore, di che dobbiamo parlare, per me 30 partite bastano e avanzano per capire chi è più forte. La Juve è padrona del suo destino, il pari di ieri era annunciato. Ora l’importante è evitare la Conference"

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “La Roma deve risistemare i conti e rispettare il Settlement Agreement stipulato con l’Uefa. Al 30 giugno non manca così tanto: fatico a immaginare che Massara continui a lavorare per la Roma dopo l’investitura data a Gasperini. I due non si prendono, è chiaro. La chiave di tutto è il feeling umano, non solo quello tecnico. Se non c’è feeling umano, le cose non possono funzionare. Da quel punto di vista, credo che la questione sia irrisolvibile. Massara ha avuto sempre il merito di lavorare per il club, con un’etica straordinaria prima di chiunque altro”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Si è riaperto il quarto posto per la Roma? Sì, in minima parte. Ovviamente, vediamo le prossime. Che la Juventus pareggiasse a Milano era scontato, però ha perso comunque dei punti. Un passo falso ci può stare da qui alla fine”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma può raggiungere la Juventus? Tutto può accadere. La Roma ha fatto una bella partita a Bologna, poi ognuno trae le sue conclusioni. La Roma adesso deve fare il suo e vedremo”.