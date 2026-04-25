‘RADIO PENSIERI’, TORRI: “Friedkin ha dimostrato di nuovo la sua inadeguatezza”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Paratici a Firenze ha un contratto molto lungo e con grande responsabilità. La Roma in questi anni non ha mai avuto una figura che potesse fare quello che Gasperini ha fatto a Genova prima e a Bergamo poi. Il tecnico è abituato ad avere un rapporto diretto con la proprietà e serve un interlocutore qualificato”.