Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:
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‘RADIO PENSIERI’, TORRI: “Friedkin ha dimostrato di nuovo la sua inadeguatezza”
Paolo Marcacci (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "Quando Gasperini parla del poco feeling ci ricorda che non sempre due professionisti trovano l’alchimia giusta. Milan-Juventus sarà una partita, il Como credo che si stacchi da questo treno. La Roma è chiaro che deve vincere a Bologna altrimenti fare qualsiasi discorso diventa inutile”.
Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Paratici a Firenze ha un contratto molto lungo e con grande responsabilità. La Roma in questi anni non ha mai avuto una figura che potesse fare quello che Gasperini ha fatto a Genova prima e a Bergamo poi. Il tecnico è abituato ad avere un rapporto diretto con la proprietà e serve un interlocutore qualificato”.
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport . 90,9): “Credo che il vero problema sia la proprietà, che anche in questa situazione ha dimostrato l’assoluta inadeguatezza. Che deve succedere perché vengano a Roma? Sono d’accordo sul fatto che non si potesse andare avanti in questa maniera”.
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