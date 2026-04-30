Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:
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‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “In estate andranno via Koné, Soulé e Ndicka”
Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio - 104,5): "Ora a Roma bisogna pensare al futuro. Più dell'Europa League in questo finale di stagione non si può puntare. Quello che importa, però, è non perdere altro tempo. Adesso c'è bisogno di ripartire con Gasperini".
Giancarlo Padovan (Radio Radio pomeriggio - 104,5): "Mancano 4 partite alla fine ma per la Juventus alcune gare potrebbero essere una trappola. Io non darei per chiuso il discorso Champions della Roma".
Ugo Trani (Teleradiostereo - 92.7): "Non ha molto senso vedere i numeri, Summerville è meglio di Dovbyk che aveva fatto 17 gol in Liga e non è un centravanti ma un esterno. Devo capire perché hai pagato 25 milioni Vaz e 43 Dovbyk. Ranieri ha detto lo scorso anno che il problema era l'attacco, a Gasperini, che vince con un gioco più offensivo, gli hai preso Zaragoza, Venturino, Ferguson, Bailey e Vaz. Ad oggi, con il FFP, Summerville e Nusa non sono giocatori da Roma perché costano troppo. Per Nusa ti chiedono 60 milioni, Sauer e Munoz a gennaio non li hanno venduti. Per me andranno via tre giocatori: Soulé, Koné e Ndicka sono i più probabili. Trovare un difensore come Ndicka è comunque complicato".
Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha tre centravanti. Io, per Dovbyk, in amicizia, spero che trovi qualcuno che lo rilanci. Secondo me qualcosa si può fare. Poi bisogna trovare due titolari che ti permettano di fare un salto di qualità”.
Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Credo si sia in ritardo. Questa proprietà naviga a vista. La triade Ranieri-Gasperini-Massara è durata sostanzialmente due mesi, poi nei fatti dieci. Spero si facciano le cose bene: la Roma ha bisogno di essere un po’ più società di calcio. Vedo una Roma vuota. La Roma è già in ritardo, tra due mesi comincia la prossima stagione. Il rischio di andare incontro a delusioni è concreto”
Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Dovbyk è stato uno degli investimenti più sbagliati degli ultimi anni. Non è fatta per Dybala al Boca Juniors, se deve lasciare la Roma è una pista avanzata. Ma vuole provare a capire se può rimanere nella Capitale".
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