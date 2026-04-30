‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “In estate andranno via Koné, Soulé e Ndicka”

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92.7): "Non ha molto senso vedere i numeri, Summerville è meglio di Dovbyk che aveva fatto 17 gol in Liga e non è un centravanti ma un esterno. Devo capire perché hai pagato 25 milioni Vaz e 43 Dovbyk. Ranieri ha detto lo scorso anno che il problema era l'attacco, a Gasperini, che vince con un gioco più offensivo, gli hai preso Zaragoza, Venturino, Ferguson, Bailey e Vaz. Ad oggi, con il FFP, Summerville e Nusa non sono giocatori da Roma perché costano troppo. Per Nusa ti chiedono 60 milioni, Sauer e Munoz a gennaio non li hanno venduti. Per me andranno via tre giocatori: Soulé, Koné e Ndicka sono i più probabili. Trovare un difensore come Ndicka è comunque complicato".