‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Il ds conta molto, è importante che piaccia a Gasp”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 2 maggio 2026 (modifica il 2 maggio 2026 | 20:02)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “La Roma ha ancora delle possibilità di andare in Champions. Dovesse finire oggi sarebbe una stagione deludente, la Lazio potrebbe addirittura fare meglio con la vittoria della Coppa Italia”.

Tony Damascelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Se la Roma non dovesse partecipare alla prossima Champions League non vedo il valore aggiunto di Gasperini rispetto all’anno scorso e il paradosso è che ha pagato Ranieri che la passata stagione ha portato la squadra ad un punto dal quarto posto".

Stefano Agresti (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “È molto difficile per la Roma andare in Champions, dovrebbe crollare la Juventus e i giallorossi devono anche fare più punti del Como. La stagione non è stata positiva, in campionato ha mantenuto la media punti degli scorsi anni ma ha fatto malissimo nelle coppe".

Ugo Trani (Tele Radio Stereo 92,7/Te la do io Tokyo): "Koné potrebbe partire, ma va preso un giocatore del valore del francese. La voragine tecnica va riempita con lo stesso livello. Ci sono anche altri nomi sulla short list dei direttori sportivi. Con D’Amico la Roma andrebbe sul sicuro, ci sono state delle frizioni con Gasperini, ma a causa di Luca Percassi. Il ds conta molto ed è importante che ci siano dei nomi che piacciano al tecnico".

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): "Non escludo che Ryan possa tentare un estremo intervento per provare a ricomporre il rapporto tra Gasperini e Massara. Forse non accadrà nemmeno, ma mi aspetto che la prossima settimana possa portare sviluppi significativi. Altrimenti, la domanda è inevitabile: chi costruisce la Roma del futuro? Siamo a maggio, e la programmazione della prossima stagione non può più attendere. Chi definisce le strategie, con quali risorse e soprattutto con quale budget? Resta una sensazione di incertezza sulla gestione della Roma da parte dei Friedkin. Mi aspetto una settimana di decisioni concrete, di chiarezza e soprattutto di progettualità.Io so che il Manager Carlos ha detto che il Boca non offre nemmeno un milioni di euro per Dybala. La sua priorità è la Roma. Filtra ottimismo per il rinnovo. E poi Gasperini ha chiesto la sua conferma. Ora bisogna trovare un punto d'incontro."

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma deve evitare la Conference League a tutti i costi. Soprattutto perché fisicamente è un grande dispendio, e poi perché ci sono le trasferte più faticose d’Europa. Lunedì mi aspetto che la Roma vinca la partita: ha più motivazioni rispetto alla Fiorentina. La speranza è che la Juventus faccia un passo falso. La Roma comunque deve evitare il sesto posto."

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Conference League va giocata. La Roma era contenta quando l’ha vinta. È giusto onorarla e andarla a giocare. Significa che è ciò che ti sei meritato durante l’anno".