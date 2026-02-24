Un muro da record, Roma da Champions al top in Europa

Una difesa di ferro, perché poi quando hai uno dietro l'altro, attaccanti che cadono come birilli, allora i successi li devi costruire su altro. E Gasp quest'anno sta scalando posizioni e classifica anche grazie alla sua linea difensiva, una retroguardia che sta dimostrando un'affidabilità mai vista prima (soprattutto nelle squadre allenate in precedenza dal tecnico giallorosso). Ma - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - che, adesso, ha preso confidenza anche con il gol. La Roma continua ad avere la miglior difesa d'Europa e questo già di per sé è un vanto non di poco conto. Tra i 5 campionati top d'Europa nessuno ha preso così pochi gol come i giallorossi, sia in termini assoluti (16 in 26 partite) sia come media (0,61 a partita). Insomma, un percorso che ha reso quasi impenetrabile la porta di Svilar, altro segreto monumentale di questa solidità difensiva. Fatto sta che i giallorossi in questo momento hanno fatto anche meglio di colossi europei come Arsenal, Psg, Bayern Monaco e Real Madrid. Ma il gioco di Gasperini prevede anche che i difensori partecipino molto alla manovra offensiva. E non solo perché la linea quando difende è sempre abbastanza alta o perché l'aggressività per il recupero palla coinvolge anche i difensori stessi, fin da subito.