Una difesa di ferro, perché poi quando hai uno dietro l'altro, attaccanti che cadono come birilli, allora i successi li devi costruire su altro. E Gasp quest'anno sta scalando posizioni e classifica anche grazie alla sua linea difensiva, una retroguardia che sta dimostrando un'affidabilità mai vista prima (soprattutto nelle squadre allenate in precedenza dal tecnico giallorosso). Ma - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - che, adesso, ha preso confidenza anche con il gol. La Roma continua ad avere la miglior difesa d'Europa e questo già di per sé è un vanto non di poco conto. Tra i 5 campionati top d'Europa nessuno ha preso così pochi gol come i giallorossi, sia in termini assoluti (16 in 26 partite) sia come media (0,61 a partita). Insomma, un percorso che ha reso quasi impenetrabile la porta di Svilar, altro segreto monumentale di questa solidità difensiva. Fatto sta che i giallorossi in questo momento hanno fatto anche meglio di colossi europei come Arsenal, Psg, Bayern Monaco e Real Madrid. Ma il gioco di Gasperini prevede anche che i difensori partecipino molto alla manovra offensiva. E non solo perché la linea quando difende è sempre abbastanza alta o perché l'aggressività per il recupero palla coinvolge anche i difensori stessi, fin da subito.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma rassegna stampa la gazzetta dello sport Un muro da record, Roma da Champions al top in Europa
La Gazzetta dello Sport
Un muro da record, Roma da Champions al top in Europa
Nei 5 maggiori campionati nessuno ha subito meno reti dei giallorossi: dall'Arsenal al Bayern, tutti dietro. Le colonne Ndicka e Mancini aiutano anche in avanti
© RIPRODUZIONE RISERVATA