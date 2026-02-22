Roma, che occasione. Gasp per l’allungo: “Voglio la Champions”

"Se non sbagliamo noi, per gli altri diventa difficile". Già, anche per gli altri - soprattutto la Juventus - invece continuano a sbagliare e allora l'occasione di stasera è fin troppo ghiotta per poter essere sprecata. La Roma lo sa bene. E anche Gasperini, che battendo la Cremonese si porterebbe a +4 sui bianconeri con il vantaggio poi di giocare domenica lo scontro diretto in casa. Lo dimostra il fatto che, a meno di ripensamenti, stasera manderà in campo dal via anche i tre diffidati: Wesley, Mancini e Ndicka, senza pensare ad eventuali squalifiche con vista Juventus. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il quarto posto riporterebbe la Roma in Champions League, là dove manca dal 2017-18. Sarebbe un trionfo per una coppa che invece Gasperini negli ultimi anni si è abituato a disputare. E allora tutti pronti per stasera, anche se i problemi non mancheranno. A iniziare dalle assenze di Dybala e Soulé. E Venturino potrebbe anche partire dal via stasera, al posto di Zaragoza. Infine la questione Totti: "Del suo ritorno non ho mai parlato né con la società né con Ranieri, ma sarebbe una grandissima risorsa".