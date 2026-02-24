Da oggi inizierà un lungo testa a testa. Perché se Dybala e Soulé rischiano di essere fuori causa anche per la sfida di domenica prossima con la Juve, Gasperini adesso sa bene di avere una soluzione in più in attacco. E quella soluzione - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - si chiama Lorenzo Venturino, che si andrà a giocare il posto da titolare con Bryan Zaragoza. Un lungo testa a testa, appunto, verso la sfida contro i bianconeri. Dove Venturino potrebbe essere davvero la carta a sorpresa. La prestazione contro la Cremonese, ha cementato alcune certezze, con Venturino che ha dimostrato di poter dare quella vivacità all'attacco giallorosso che Zaragoza, invece, ancora non riesce ad offrire.
Venturino scala le gerarchie, con la Juve l’esordio da titolare?
Fuori Dybala e Soulè ancora in dubbio, l'ex Genoa contro i bianconeri si gioca una maglia con Zaragoza che, al momento, sembra convincere meno Gasp
