Venturino scala le gerarchie, con la Juve l’esordio da titolare?

Da oggi inizierà un lungo testa a testa. Perché se Dybala e Soulé rischiano di essere fuori causa anche per la sfida di domenica prossima con la Juve, Gasperini adesso sa bene di avere una soluzione in più in attacco. E quella soluzione - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - si chiama Lorenzo Venturino, che si andrà a giocare il posto da titolare con Bryan Zaragoza. Un lungo testa a testa, appunto, verso la sfida contro i bianconeri. Dove Venturino potrebbe essere davvero la carta a sorpresa. La prestazione contro la Cremonese, ha cementato alcune certezze, con Venturino che ha dimostrato di poter dare quella vivacità all'attacco giallorosso che Zaragoza, invece, ancora non riesce ad offrire.