Turbo Roma, Gasp da Champions. Koné più Soulé, volo giallorosso: Sassuolo steso

L'immagine che rende meglio quello che è successo ieri all'Olimpico è il bacio che Gian Piero Gasperini rifila a Wesley (sfidando anche l'influenza intestinale che in un primo tempo aveva tenuto fuori il brasiliano...) dopo il gol dell'1-0 di Koné. La Roma vince anche contro il Sassuolo interrompendo quella curiosa serie di una vinta e una persona che andava avanti da sei giornate. I giallorossi vanno a dormire al secondo posto col Milan, che però ha due partite in meno. Lo scrive Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport. Un successo arrivato tra mille difficoltà, una vittoria che esalta Soulé - gol e assist - e che mostra che questa squadra ha anche carattere. Anche i neroverdi hanno fatto bene, soprattutto prima che prevalesse la stanchezza e iniziassero a piovere errori, ma Grosso ha davvero poco da recriminare. Quello che, nonostante assenze, squalifiche e cambiamenti, resta una certezza è la difesa: quello di ieri è stato il nono clean sheet in questa Serie A, 12 reti subite (solo il Bayern ha fatto meglio con 11 nei top cinque campionati europei).