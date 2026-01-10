Benitez e la lotta scudetto: “La Roma sta crescendo, poi ha Gasperini e Ranieri”

Domani sera l'Italia calcistica si fermerà per il big match scudetto tra Inter e Napoli, che non sarà magari decisivo ma sicuramente potrà dare un'indicazione importante. A tal proposito ha parlato Rafa Benitez, doppio ex e attuale allenatore del Panathinaikos, che non esclude nessuno dalla corsa: "È prestissimo per sbilanciarsi. La Juventus con Spalletti ha trovato la via; la Roma ha Gasperini - e Ranieri che occupa un ruolo apicale - e sta nel gruppo, con quel calcio che sta crescendo. Manca un intero girone, ci sono recuperi importanti da affrontare e tra un po’ tornerà la Champions League che finirà per incidere. Però, l’Inter sta lievemente meglio: bisogna verificare come verrà gestito questo fine mese di gennaio, quando le tantissime gare ravvicinate potrebbero far perdere qualcosina", ha detto a 'La Gazzetta dello Sport'.