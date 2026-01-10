Dybala, scossa Champions: il Sassuolo per ritrovare la Joya

Forzaroma.info
L’ultimo gol in serie A di Paulo 76 giorni fa proprio agli emiliani. Si ferma anche Wesley
Redazione

Non sarà facile. Perché il Sassuolo ha già dimostrato di essere avversario ostico, ma soprattutto perché Gian Piero Gasperini sarà costretto a giocarsi la sfida di oggi pomeriggio con la rosa ridotta all’osso. Gli assenti erano già sette (compreso il secondo portiere, Gollini) ed a questi ieri si è aggiunto anche Wesley, debilitato da una brutta influenza e neanche convocato. Gasp si aspetta un’altra grande prestazione anche oggi: di carattere, con personalità. Ad aiutarlo a portare la nave in porto - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - dovrà però essere soprattutto Paulo Dybala, che non segna in campionato proprio dalla sfida con il Sassuolo del girone d’andata, esattamente 76 giorni fa. E più in generale, l’ultimo gol casalingo della Joya risale addirittura al 22 dicembre del 2024, oltre un anno fa. Ecco Dybala, ha una voglia matta di interrompere questo digiuno e anche se ancora non ha la brillantezza dei giorni migliori, già a Lecce ha manifestato evidenti segnali di miglioramento dal punto di vista fisico. Tra l’altro, il Sassuolo è la sua vittima preferita in Serie A (9 gol in 18 sfide personali) subito dopo l’Udinese e gli segna puntualmente da quattro partite consecutive. Gasp, poi, ha voglia di regalare una bella vittoria a Ryan Friedkin, il vicepresidente giallorosso, sbarcato nella Capitale all’inizio della settimana per restarci fino ad inizio febbraio. "La presenza della proprietà è un bel segnale", ha detto ieri Gasp in più occasione.

