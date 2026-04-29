Super tridente, è l’ora. Wesley alza il ritmo

La destinazione Europa è già tra le mappe del navigatore, ma per imboccare la strada giusta (ed evitare la Conference League) serve non sbagliare le ultime quattro uscite. La prima porta alla sfida di lunedì contro la Fiorentina all'Olimpico, penultimo impegno casalingo della stagione. Gasp avrà quasi tutta la rosa a disposizione fatta eccezione per Pellegrini e Dovbyk che dovrebbero tornare la prossima settimana. Sarà pronto già nelle prossime ore, invece, Koné. In attacco, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - a distanza di quasi 100 giorni, dovrebbe rivedersi il tridente formato da Soulè, Dybala e Malen mentre a sinistra, a sgasare, ci penserà ancora Wesley il vero talismano di Gasp. Confermata, infine, la squalifica per El Aynaoui.