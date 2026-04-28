Gasp ridisegna l’attacco: Nusa primo nome. La Roma del futuro può partire da lui

L’ultimo chiarimento Gian Piero Gasperini lo ha regalato a Bologna, nel post partita, quando parlando di futuro è stato chiarissimo. "Io ho delle idee su come alzare il livello della Roma nel prossimo mercato. Ho delle responsabilità tecniche ed è giusto avere credibilità e che io venga accontentato". Ed allora si partirà proprio dall’attacco, il reparto che più ha cuore Gasperini. E nell’attacco attuale per Gasp ci sono solo due grandi certezze per la prossima stagione: Donyell Malen e Matias Soulé. Tutte le altre punte della rosa attuale - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - sono infatti destinate ad andare via (tranne forse Pellegrini, che il tecnico vorrebbe ancora con sé). E allora il primo nome sul taccuino di Gasperini è quello di Antonio Nusa, il trequartista norvegese del Lipsia. Certo, costa tanto, tra i 35 ed i 40 milioni e strapparlo in caso al Lipsia non sarà certo facile. Ma nella lista che verrà sottoposta a Gasperini ci sono anche altri 3-4 giocatori, che Massara ha trattato in momenti diversi. Sempre che poi Massara resti come direttore sportivo della Roma (in tal senso, le candidature di Giuntoli e Paratici sono state valutare, ma allo stato attuale non sembrano scaldare i cuori di Trigoria). E i giocatori in questione sono Brandt, Tel, Alajbegovic e Godts. Il primo si svincolerà il 30 giugno dal Borussia Dortmund, il suo entourage ha già parlato con la Roma, ma ovviamente interessa a tante big. Tel è stato inseguito a lungo nella scorsa stagione, ma potrebbe tornare d’attualità se il Tottenham non dovesse salvarsi. Quindi Alajbegovic, il cui padre è stato di recente a Roma per parlare con Massara tramite Pjanic. E infine Mika Godts. Gasp tra l’altro vuole anche un vice-Malen, considerando che Vaz lo considera ancora troppo acerbo per la stagione del grande lancio...