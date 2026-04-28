Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma rassegna stampa la gazzetta dello sport Gasp ridisegna l’attacco: Nusa primo nome. La Roma del futuro può partire da lui

La Gazzetta dello Sport

Gasp ridisegna l’attacco: Nusa primo nome. La Roma del futuro può partire da lui

Gasp ridisegna l’attacco: Nusa primo nome. La Roma del futuro può partire da lui - immagine 1
Il tecnico vuole un reparto nuovo centrato su Malen. Occhi anche su Brandt, Tel, Alajbegovic e Godts
Redazione

L’ultimo chiarimento Gian Piero Gasperini lo ha regalato a Bologna, nel post partita, quando parlando di futuro è stato chiarissimo. "Io ho delle idee su come alzare il livello della Roma nel prossimo mercato. Ho delle responsabilità tecniche ed è giusto avere credibilità e che io venga accontentato". Ed allora si partirà proprio dall’attacco, il reparto che più ha cuore Gasperini. E nell’attacco attuale per Gasp ci sono solo due grandi certezze per la prossima stagione: Donyell Malen e Matias Soulé. Tutte le altre punte della rosa attuale - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - sono infatti destinate ad andare via (tranne forse Pellegrini, che il tecnico vorrebbe ancora con sé). E allora il primo nome sul taccuino di Gasperini è quello di Antonio Nusa, il trequartista norvegese del Lipsia. Certo, costa tanto, tra i 35 ed i 40 milioni e strapparlo in caso al Lipsia non sarà certo facile. Ma nella lista che verrà sottoposta a Gasperini ci sono anche altri 3-4 giocatori, che Massara ha trattato in momenti diversi. Sempre che poi Massara resti come direttore sportivo della Roma (in tal senso, le candidature di Giuntoli e Paratici sono state valutare, ma allo stato attuale non sembrano scaldare i cuori di Trigoria). E i giocatori in questione sono Brandt, Tel, Alajbegovic e Godts. Il primo si svincolerà il 30 giugno dal Borussia Dortmund, il suo entourage ha già parlato con la Roma, ma ovviamente interessa a tante big. Tel è stato inseguito a lungo nella scorsa stagione, ma potrebbe tornare d’attualità se il Tottenham non dovesse salvarsi. Quindi Alajbegovic, il cui padre è stato di recente a Roma per parlare con Massara tramite Pjanic. E infine Mika Godts. Gasp tra l’altro vuole anche un vice-Malen, considerando che Vaz lo considera ancora troppo acerbo per la stagione del grande lancio...

Leggi anche
Malen punta al quarto posto. Donyell non si ferma più, la Roma sogna la super rimonta
Koné verso il recupero. Con lui Gasperini ritrova il centrocampo titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA