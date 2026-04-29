Roma, assist a Dybala. Gasp già nel futuro, summit con i Friedkin non molla la Joya

I futuro non aspetta. E Gian Piero Gasperini vuole entrarci prima possibile. La Roma come un treno in corsa. A quattro giornate dal termine della stagione, il tecnico chiede a Dan e Ryan Friedkin di alzare tutti i passaggi a livello per far passare la sua idea di squadra che non può prescindere da alcuni senatori di qualità, a partire da Paulo Dybala. Già, la Joya. Che, a certe condizioni, potrebbe seguire l'allenatore nel suo itinerario verso l'Europa che conta anche nella prossima stagione. Gasp e la presidenza americana - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - avranno un nuovo contatto (probabilmente in call con Dan, ma Ryan dovrebbe sbarcare a Roma in questi giorni) per iniziare a programmare l'annata che verrà. E si parlerà anche del possibile ritorno di Francesco Totti in un ruolo ancora da stabilire. Ma una delle questioni principali riguarderà proprio Dybala, la cui conferma sarebbe gradita al tecnico. Dybala, è di sicuro tentato dal ritorno in Argentina, dove l'amico Leandro Paredes lo aspetta al Boca. vorrebbe tenere pure Lorenzo Pellegrini, un jolly che ritiene affidabile. La voglia di Gasp di rivedere a tempo pieno Paulo accanto a Donvell Malen è forte. Finora Gasp li ha visti intendersi al primo sguardo per soli 92'. Perché c'è sempre una Roma con Dybala e una Roma senza, risultati alla mano.