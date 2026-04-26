È di nuovo il campo a liberare la Roma dai suoi litigi e dalle sue nevrosi. Due settimane fa il 3-0 al Pisa appena dopo i tuoni pre-partita di Ranieri contro Gasperini, adesso il primo successo esterno dopo oltre tre mesi chiude la tempesta culminata con il divorzio da Sir Claudio, scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport. La Roma non ha ancora smontato le tende dall'accampamento Champions: guarda a Milan-Juve come possibile chiave di rientro in gioco, si avvicina a due punti dal quarto posto e crede di aver ritrovato la serenità. Anche perché non vive soltanto di certezze, vedi l'undicesimo gol in A di Donyell Malen; mette in mostra anche protagonisti a lungo nascosti, come il miglior El Aynaoui della stagione (una rete e un assist), o per troppo tempo infortunati. Il rientro di Wesley ha variato la scelta delle proposte offensive, ora più continue e con maggior qualità. Nel finale poi si è visto anche Dybala, fuori dal 25 gennaio. Potrà servire nelle prossime quattro partite, ma soprattutto dovrà far capire se farà parte della Roma del futuro, una nuova era che vedrà solo al comando Gian Piero Gasperini, dopo le recenti vicende societarie.

Da una parte manca Bernardeschi, dall'altra si rivede Wesley dopo quattro gare out. Ed è appunto lui, con l'olandese e El Aynaoui, a trovare la chiave del match. Perché la Roma senza punte larghe sistema Wesley spesso come esterno alto, e lui batte sistematicamente Joao Mario. Dà il via al primo centro, rifinito poi dal marocchino per Malen, costruisce anche il raddoppio con una fuga e invito che l'olandese non raggiunge ma poi è lesto sul contro cross, con sei bolognesi che dormono in area e bastano due romanisti a stenderli: El Aynaoui ringrazia.