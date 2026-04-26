La corsa per la Champions è insomma ancora aperta. Almeno fino a questa sera, quando scopriremo cosa accadrà tra Milan e Juventus. Se Yildiz e compagni dovessero invece sbancare San Siro, il quadro tornerebbe a essere un po' più definito, scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport. Tutte e due, sia Milan che Juve, sono tra l'altro in vantaggio negli scontri diretti con i giallorossi: dunque si tratterebbe di perdere sei punti in quattro tappe. Tutto è possibile, ma i processi a quel punto si sprecherebbero. Bisogna dare comunque atto alla Roma di aver tenuto aperto più di uno spiraglio, dopo una settimana in cui è veramente successo di tutto. Va detto subito, uscendo dalla letteratura, che i giocatori sono molto più impermeabili - di fronte alla pioggia di parole che cade intorno a loro - rispetto a quanto si voglia far credere. La Roma, più semplicemente, a Bologna ha recuperato Wesley, ha potuto contare sulla difesa titolare, ha capitalizzato la serata di grande ispirazione di El Ayanoui e soprattutto si è identificata per l'ennesima volta in FenomeMalen, per fare un gioco di parole.

Dalla corsa Champions, naturalmente, non bisogna escludere neppure il Como, che oggi proverà a restare a braccetto della Roma. Il suo impegno non è però per nulla facile, contro il Genoa di De Rossi. Che, sempre al di là della letteratura, giocherà per sé e solo indirettamente per fare magari un favore alla "sua" Roma. Potrà magari ripensare alla sua avventura giallorossa finita in tempi così brevi - per qualche divergenza sul mercato - rispetto alla centralità che Gasp ha conquistato. Cambiano i tempi e a volte, anche nel calcio, bisogna avere la fortuna di capitare al posto giusto - e quello per DDR era l'ideale - ma anche al momento giusto. Questo, però, è un altro discorso.