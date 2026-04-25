Cristante rinnoverà, Angelino in dubbio. E Pellegrini può restare con Gasp

E adesso che Gasperini ha pieni poteri, si può anche iniziare a programmare la prossima stagione in base ai dettami dell'allenatore giallorosso. Chi va e chi resta, in attesa poi di vedere anche chi arriverà. Gasp nei giorni scorsi è stato chiaro, ad esempio, su un gruppo di giocatori, che poi è quello che rappresenta il nucleo portante. Per lui lo zoccolo duro della Roma attuale va bene. E così, ad esempio, da ieri si sono impennate le possibilità che Lorenzo Pellegrini possa restare ancora in giallorosso: con Gasperini strada facendo ha infatti instaurato un ottimo rapporto, sia umano che professionale. E Gasperini - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - ha già fatto sapere alla società che gli piacerebbe continuare ad averlo con sé. Certo, non ai 6,5 milioni di euro attuali. E altri due fedelissimi di Gasp sono Mancini e Cristante. I loro rinnovi erano stati bloccati su richiesta dei Friedkin, che avevano dato mandato di cambiare il nucleo storico. Gasp che vorrebbe avere ancora Hermoso, un altro con il contratto in scadenza ma che la Roma può rinnovare per un altro anno entro inizio maggio. Quelli che invece lasceranno sicuramente la Roma sono El Shaarawy, Tsimikas, Ferguson, Zaragoza e forse Venturino (dipenderà anche da Baldanzî). In uscita Dovbyk, mentre in bilico ci sono poi vari Angelino, EI Aynaoui, Celik, Ndicka e Koné. Gli ultimi due possono essere destinati sull'altare delle plusvalenze, per sistemare i conti giallorossi prima del fatidico 30 giugno.