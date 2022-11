Spalletti in cattedra a Coverciano. Ci sono anche De Rossi e Foti

Luciano Spalletti ieri è stato docente in cattedra a Coverciano. A prendere parte alle sue due ore di lezione anche due suoi ex giocatori giallorossi, Alberto Aquilani e Daniele De Rossi. Presente anche Salvatore Foti, vice di José Mourinho, assente dalla tournée giapponese proprio per partecipare al corso UEFA A di Coverciano che abilita a poter guidare giovanili, femminile e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.