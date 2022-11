Foti impara da Spalletti: il vice di Mou assente in Giappone ma presente a Coverciano

Il secondo dello Special One non era con la squadra in questa settimana passata nella capitale nipponica per poter svolgere il corso federale. Tra i "maestri", anche l'ex allenatore giallorosso e Benitez

La Roma è tornata dal Giappone, ma nel club c'è chi non ha preso parte alla tournée. È il caso di Salvatore Foti, che non è partito insieme alla squadra per Tokyo ma è rimasto in Italia per partecipare al corso Uefa A di Coverciano. Il vice di Mourinho negli ultimi giorni ha assistito a due lezioni tenute da due allenatori importanti, ovvero Luciano Spalletti, già affrontato quest'anno sulla panchina giallorossa, e Rafa Benitez. Presenti insieme a lui anche Daniele De Rossi e Alberto Aquilani. Il corso, che si svolgerà all'interno del Centro Tecnico Federale, abilita a poter guidare tutte le squadre giovanili (Primavera inclusa), tutte le formazioni femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C.