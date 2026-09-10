Bobby sprinta, dribbla, segna. E sorride, anche quando un numero non gli riesce, perché ne sta già preparando un altro. L'astinenza del weekend, dopo il pieno delle prime due giornate, non avrà fatto altro che rendere ancora più perfido quel suo sorrisetto e aumentarne la fame. Soprattutto adesso che torna sul palcoscenico della Champions. Donyell Malen è il volto della Roma e del ritorno nella coppa più importante. Con la sua velocità ha già devastato le difese italiane, e probabilmente riuscirebbe a svicolare pure nel solito, infernale traffico di Istanbul. A cercare di mettersi di traverso, però, non sarà la congestione nelle strade che attraversano il Bosforo, ma una vecchia conoscenza una delle tante - del nostro campionato. Il capitano del Fenerbahce è Milan Skriniar, l'interista che con la gloria, beh, ha qualche problema irrisolto. Lo scrive Alex Frosio su La Gazzetta dello Sport. Ora a Skriniar tocca un cliente mortifero come Malen. Gli incroci li porteranno sulle stesse traiettorie: Donny è centravanti con tendenza ad allargarsi verso sinistra, verso la parte destra della difesa avversaria, cioè il giardino dell'ex interista. Sul piano della velocità, rischia di esserci una differenza sostanziosa a favore del romanista, che ama sterzare verso il centro con una rapidità che forse l'ex interista avrebbe saputo gestire solo nel suo "prime". Ora Bobby riallaccia i contatti con la Champions. L'ultima volta era l'11 dicembre 2024, in maglia Borussia, all'ala contro il Barça.