Gasperini contro la squadra che ha allevato, educato, cresciuto per nove anni è la sublimazione dell'uno contro uno, perché Raffaele Palladino, pur con qualche lieve differenza, si è inserito sul solco atalantino-gasperiniano, scrive Alex Frosio su La Gazzetta dello Sport. I duelli, dunque, saranno la chiave per leggere la partita. E il più importante non può che essere quello che coinvolge il predatore più feroce delle aree della Serie A. Donyell Malen ha portato alla Roma il suo passo da Premier League. La marcatura dell'attaccante oranje toccherà in prima battuta a Berat Djimsiti, il centrale del terzetto palladiniano. E dalla sua capacità o meno di resistere può dipendere molto della partita della Dea. Contro attaccanti fisici, Djimsiti può imporre i muscoli. Ma Malen è centravanti di una razza diversa: sa reggere il duello ma poi è anche rapidissimo per tecnica, con controlli, dribbling e sprint nello stretto. La rapidità soprattutto sui primi passi è una situazione che Djimsiti può soffrire terribilmente.
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Roma-Dea, passa tutto da qui: i duelli dei protagonisti in campo
La qualità della partita sarà tenuta alta da due "sinistri": Matias Soulé e Charles De Ketelaere. La sua zona di competenza è sempre la stessa, quella di centrodestra sul fronte d'attacco della Dea. E un'area nella quale Gasp dovrebbe sistemare Mario Hermoso. Lo spagnolo va "forte" sull'avversario, accorcia con aggressività, anche molto lontano dalla porta di Svilar. È un tipo di attenzione che De Ketelaere tende a soffrire, ma è anche vero che per due anni CDK è stato svezzato con la stessa medicina sui prati di Zingonia, dunque dovrebbe aver sviluppato una certa immunità. Infine Cristante vs Ederson. Sono registi, incursori, mediani: il duello a centrocampo definirà la velocità delle due squadre. Il duello tra Cristante e Ederson non si limiterà ai confini del centrocampo: entrambi sono una minaccia quando arrivano in area di rigore, tra pericolosità aerea (il romanista) e percussioni (il brasiliano). Non sono illuminati, ma potrebbero illuminare.
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