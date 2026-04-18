Roma-Dea, passa tutto da qui: i duelli dei protagonisti in campo

Gasperini contro la squadra che ha allevato, educato, cresciuto per nove anni è la sublimazione dell'uno contro uno, perché Raffaele Palladino, pur con qualche lieve differenza, si è inserito sul solco atalantino-gasperiniano, scrive Alex Frosio su La Gazzetta dello Sport. I duelli, dunque, saranno la chiave per leggere la partita. E il più importante non può che essere quello che coinvolge il predatore più feroce delle aree della Serie A. Donyell Malen ha portato alla Roma il suo passo da Premier League. La marcatura dell'attaccante oranje toccherà in prima battuta a Berat Djimsiti, il centrale del terzetto palladiniano. E dalla sua capacità o meno di resistere può dipendere molto della partita della Dea. Contro attaccanti fisici, Djimsiti può imporre i muscoli. Ma Malen è centravanti di una razza diversa: sa reggere il duello ma poi è anche rapidissimo per tecnica, con controlli, dribbling e sprint nello stretto. La rapidità soprattutto sui primi passi è una situazione che Djimsiti può soffrire terribilmente.